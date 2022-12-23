BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023! Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

Vatani görevlerini yerine getirmeye hazırlanan binlerce kişi 2023 asgari ücretin açıklanmasının ardından bedelli askerlik yeni ücretini araştırmaya başladı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere bedelli askerlik ücreti yılda 2 kez güncelleniyor. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?