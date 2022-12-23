BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023! Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?

Vatani görevlerini yerine getirmeye hazırlanan binlerce kişi 2023 asgari ücretin açıklanmasının ardından bedelli askerlik yeni ücretini araştırmaya başladı. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere bedelli askerlik ücreti yılda 2 kez güncelleniyor. Peki Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu?
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU MU?
2023 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Buna göre Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?
Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken asgari ücret değil, memur maaşlarına yapılan zam oranları dikkate alınmaktadır.
Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.