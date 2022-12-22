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    • Ekonomi
    • 22.12.2022 16:18
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    • 22.12.2022 16:28
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    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon kimlere verilecek? 2022-23 ödem takvimi!

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bakanlığın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon kimlere verilecek? 2022-23 ödem takvimi!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Yapılan açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağına çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma ile sağlık çalışanlarına verilecek promosyon miktarı da belli oldu.

    SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

    Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

    ÖDEMELER 23 ARALIK'TA!

    Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Yetkili sendika olarak Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat bankası arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 25 bin 200 TL peşin olarak yarından itibaren çalışanların hesaplarına yatmaya başlayacağı bildirildi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.

    Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.

        Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?
        Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

        Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?
        Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, kanser tarama hizmetleri, bulaşıcı hastalık sürveyansı, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak.

        Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon kimlere verilecek? 2022-23 ödem takvimi!
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