Asgari ücret 4. toplantı için nefesler tutuldu! 2021 yılında asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Yapılan 4. toplantının ardından açıklanan asgari ücret için bu yıl da kaç toplantı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin 20 Aralık Salı günü yapılacak toplantı için "uzlaşmaya varacağız" ifadelerin yer verdi. Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak. Bu nedenle asgari ücret 4. toplantısı oldukça araştırılıyor. İşte asgari ücret son toplantı tarihi...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTI 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
2021 yılında asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Yapılan 4. toplantının ardından açıklanan asgari ücret için bu yıl da kaç toplantı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin 20 Aralık Salı günü yapılacak toplantı için "uzlaşmaya varacağız" ifadelerin yer verdi. Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 9 BİN TL
Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.