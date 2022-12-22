Asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak?

Asgari ücret ödeme takvimi oldukça merak edildi. İşte asgari ücret zammının maaşlara yansıyacağı tarih...
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek.