31 Aralık'ta kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cumartesi Yurtiçi Kargo, MNG, Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo çalışma saatleri neler?

Yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyenler online üzerinden alışverişlerini yapıyor. Bu sebeple vatandalar, 31 Aralık Cuma günü ve 1 Ocak Cumartesi günü kargoların çalışma saatlerini araştırmaya başladı.
31 ARALIK KARGOLAR AÇIK MI?
31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargolar çalışmaya devam edecek. Fakat haftasonu olması sebebiyle kargoların çalışma saatleri kısalabilir veya erken bitebilir. Bunun dışında herhangi bir tatil söz konusu değildir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00