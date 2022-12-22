22 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN! 2023 ASGARİ ÜCRET KARARI A HABER CANLI İZLE📺!

Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Başkan Erdoğan bugün asgari ücreti açıklayacağını söylemişti. Toplantının hemen ardından yapılacak açıklamaları canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 22 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması CANLI YAYIN İZLEME EKRANI!
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI İZLE
Asgari ücret toplantısının ardından yapılacak açıklamalar A Haber canlı yayın sayfasında ekranlara gelecek.
GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMINDA
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.