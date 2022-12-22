2023 RAPOR PARASI HESAPLAMA! Ayakta ve yatarak tedavi için rapor parası kaç TL oldu? 2023 Asgari ücretle iş göremezlik raporu ne kadar?

Rapor parası hesaplamaları asgari ücret zammı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Halk arasında tarafından "rapor parası" olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya doğum kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödeniyor. Bu ödenek yatarak ve ayakta rapor parası olmak üzere ücretlendiriliyor. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir.