2023 NET İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA! Yeni Asgari ücret ile İşsizlik maaşı kaç TL oldu? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı ne kadar 2023?

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zam oranı için kritik gün geldi. Bilindiği üzere asgari ücretin yanında pek çok ücrette zamlanacak ve oranlar birbirleriyle bağlantılı olarak artış gösterecek. Özellikle asgari ücret zammı ile işsizlik maaşının ne kadar etkileneceği merak ediliyor. Peki, 2023 asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşte merak edilenler!