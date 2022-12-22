2023 NET İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA! Yeni Asgari ücret ile İşsizlik maaşı kaç TL oldu? En düşük, en yüksek işsizlik maaşı ne kadar 2023?

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zam oranı için kritik gün geldi. Bilindiği üzere asgari ücretin yanında pek çok ücrette zamlanacak ve oranlar birbirleriyle bağlantılı olarak artış gösterecek. Özellikle asgari ücret zammı ile işsizlik maaşının ne kadar etkileneceği merak ediliyor. Peki, 2023 asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük en yüksek işsizlik maaşı ne kadar? İşte merak edilenler!
EN DÜŞÜK EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.
2023 YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.
Asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyen işsizlik maaaşına % 30 zam uygulanması halinde yeni maaş 6 bin 628 liraya yükselecek.
Yeni asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşı 2 bin 759 TL, en yüksek 7 bin 137 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2 bin 957 TL'ye, en yüksek 7 bin 647 liraya çıkacak.