Milyonların beklediği gün geldi. 2023 asgari ücret gündemdeyken EYT'liler borçlanma ve kıdem tazminatı hakkında araştırmalara başladı.
EYT'LİLERİ DE ETKİLEYECEK!
Ayrıca yeni asgari ücret EYT'lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücret üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.