YENİ ÜCRET NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK?



Normalde asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl yapılan ara zam ile artış sayısı 2'ye ulaştı. Hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.

HANGİ DESTEKLER VERİLECEK? YENİ ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Asgari ücrete vergi desteğinin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.