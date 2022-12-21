TOKİ DUYURU MESAJI AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

Multimedya mesajı gönderen TOKİ, mesajın pek çok cihazda açılmaması dolayısıyla internet üzerinden de aynı duyuruyu gerçekleştirmek durumunda kaldı.

Toplu Konut İdaresi, sosyal konut projesine ilişkin dolandırıcılık faaliyeti içinde bulunanların olduğunun tespit edildiğini ve kurumsal hesap, yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada ev sahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.