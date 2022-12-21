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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 21:52
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    • 21.12.2022 22:03
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    Son dakika: Beştepe'de asgari ücret görüşmesi başladı

    Son dakika haberi... Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

    AJANSLAR
    Beştepe’de asgari ücret zirvesi

    Son dakika haberi... Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

    ASGARİ ÜCRET MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Beştepe'de asgari ücret görüşmesi başladı
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