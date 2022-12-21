KYK burs kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından 'KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Taahhütname onayı nasıl yapılır? ' soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı burslar ilk o tarihte hesaplara yatacak. İşte KYK burs kredi ödeme TAKVİMİ 2022-2023!
KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.
KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.