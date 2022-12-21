Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.