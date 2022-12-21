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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 12:43
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    • 21.12.2022 12:54
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    Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?

    Asgari ücretle ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika geldi mi? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret 22 Aralık'ta açıklanacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret YARIN AÇIKLANACAK MI?

    Asgari ücret zammı için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili son açıklamasında tarih bilgisi verdi. Milyonlar bu açıklamayla heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika ne zaman, saat kaçta yapacak? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! 'YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ!

    Asgari ücret hakkında son dakika açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, ''Büyük ihtimalle asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle yarın açıklayıp yoluna koyacağız'' ifadelerini kullandı.

    BAKAN BİLGİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.

        ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL Mİ OLACAK?

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

        ''Asgari ücret için resmi teklifimiz 9 bin TL'dir. Bu teklifimiz kabul edilirse imzalarız yoksa masada olmayız''

        ✔Yeni ücret ne kadar süreyle geçerli olacak?
        Normalde asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl yapılan ara zam ile artış sayısı 2'ye ulaştı.

        TÜM MAAŞLAR DEĞİŞECEK!

        Asgari ücretle birlikte birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. Bunların başında 65 yaş maaşı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri, BES kesintileri, ve genel sağlık sigortası primleri yer alıyor.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?
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