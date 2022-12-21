Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika! 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili son açıklamasında tarih bilgisi verdi. Milyonlar bu açıklamayla heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, Asgari ücret YARIN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika ne zaman, saat kaçta yapacak? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! 'YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ!
Asgari ücret hakkında son dakika açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, ''Büyük ihtimalle asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle yarın açıklayıp yoluna koyacağız'' ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.