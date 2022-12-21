Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.12.2022 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2022 07:01
    ABONE OL

    2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? Ocak 2023 kira artış oranı!

    Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

    takvim.com.tr
    Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak 2022?

    Bir önceki ayın enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Ocak ayına yaklaşmamızla birlikte Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? 2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak 2023 kira artış oranı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.

    Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.

    ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.

    Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.

        YENİ ANKET GELDİ
        Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi.

        Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde MTV indirim
        Haberler Ekonomi 2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? Ocak 2023 kira artış oranı!
            SON DAKİKA