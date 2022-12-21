Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların en merak ettikleri arasında doğal gaz ve elektrik zammı yer alıyor. İşte detaylar...
2023'TE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yılın ilk ayında elektrik ve doğal gaza zam gelmeyeceğini bildirdi. Bakan Dönmez, "Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR
Doğalgaz desteği yardım başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunuluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yapılacak olan başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.