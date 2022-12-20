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    • Ekonomi
    • 20.12.2022 11:07
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    • 20.12.2022 11:07
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    Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?

    Yeni asgari ücretin gündemde olması nedeniyle stajyer ücretleri de merak edildi. Asgari ücrete yapılacak zammın ardından staj ücretlerinde de artış yaşanacak. Meslek eğitimi alan öğrencilerin pratik olarak iş başı eğitimleri devam ediyor. Yeni asgari ücret beklentisiyle birlikte 2023 stajyer maaşları da günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Peki, stajyer maaşı 2023'te ne kadar olacak? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023?

    2023 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Bu kapsamda asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu. Peki, zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023? İşte merak edilenler!

    2023 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek.

    Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya,

    yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya,

    yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselmesi bekleniyor.

    Ulusal Staj Seferberliği programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşları için "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" demişti.

        2022 YILI STAJYER MAAŞLARI NE KADAR?

        Staj yapan öğrenciler 2022 yılında 5500 lira olan asgari ücretle birlikte staj ücreti olarak en az 1650 alıyordu. 2023 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer ücretlerinin de yükselmesi bekleniyor.

        2022 EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK STAJYER MAAŞI NE KADAR?

        Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödeniyor.

        25 ve üzeri personeli bulunan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 30'u, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere brüt asgari ücret tutarı 6.471 TL, net asgari ücret 5.500,35 TL olarak belirlenmişti. 2022 yasal stajyer maaşları ise stajyer maaşı= Net asgari ücret x %30 formülüne göre, 5.500,35 TL x %30 yani 1.650,11 TL olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Ekonomi Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?
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