Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?

2023 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Bu kapsamda asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu. Peki, zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023? İşte merak edilenler!