Yeni zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023?

2023 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Bu kapsamda asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu. Peki, zamlı stajyer maaşları ne kadar oldu 2023? Ocak Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL? Zorunlu lise- üniversite staj ücretleri zamlanacak mı 2023? İşte merak edilenler!
2023 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek.
Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya,
yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya,
yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselmesi bekleniyor.
Ulusal Staj Seferberliği programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşları için "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz" demişti.