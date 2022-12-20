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    • Ekonomi
    • 20.12.2022 22:25
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    • 20.12.2022 22:25
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    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, kaç TL? 2023 Hemşire, Doktor, Sağlık Teknikeri promosyon ödemeleri

    Sağlık çalışanlarına verilecek promosyon miktarı belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın bankayla yaptığı anlaşmaya göre çalışanlara toplam 29 bin lira ödeme yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı promosyonu hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu kaç TL?

    Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

    MAAŞ MİKTARINA BAKILMAYACAK

    Anadolu Ajansı'nın Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

    Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

    ÖDEMENİN BÜYÜK KISMI NAKİT

    Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.
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        Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, kaç TL? 2023 Hemşire, Doktor, Sağlık Teknikeri promosyon ödemeleri
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