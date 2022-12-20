ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısının 20 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.