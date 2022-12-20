2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?

Asgari ücret zammına göre hesaplanan kapıcı maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu asgari ücret zammı gündeminde merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?
Asgari ücret için toplantılar 7 Aralık tarihinde başlamıştı. Bugün ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanacak. Toplantı sonrasında ise kararın açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret tutarı henüz açıklanmadı. Gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Güncel asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL ve yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL olması bekleniyor.