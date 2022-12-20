2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tutarı henüz açıklanmadı. Gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Güncel asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL ve yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL olması bekleniyor.