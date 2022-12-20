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    • Ekonomi
    • 20.12.2022 13:39
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    • 20.12.2022 13:39
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    2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?

    Asgari ücret zammı gündeme gelince gözler apartman görevlisi maaşlarına çevrildi. Apartman görevlisi olarak çalışan vatandaşlar Ocak 2023 ile birlikte ne kadar maaş zammı alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu 2023? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu?

    Asgari ücret zammına göre hesaplanan kapıcı maaşları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kapıcıların ikamet ettikleri apartman veya site genellikle çalıştıkları işyerleridir. 2023 kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusu asgari ücret zammı gündeminde merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler...

    ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

    Asgari ücret için toplantılar 7 Aralık tarihinde başlamıştı. Bugün ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanacak. Toplantı sonrasında ise kararın açıklanması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret tutarı henüz açıklanmadı. Gözler yapılacak olan toplantıya çevrildi. Güncel asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 7 bin 975 TL ve yüzde 40 artış yapılırsa 7 bin 700 TL olması bekleniyor.

        APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK 2023?

        Henüz 2023 Ocak zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşları belli olmadı. Asgari ücret açıklandığında gelişmelere yer vereceğiz.
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        Haberler Ekonomi 2023 ZAMLI Apartman görevlisi, kapıcı maaşları ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile kapıcı maaşı KAÇ TL olacak?
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