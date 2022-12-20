2023 Ocak evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammıyla evde bakım maaşına ZAM GELDİ Mİ? 2023 yeni maaşlar!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı duyuruda, " "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.