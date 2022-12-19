Asgari ücrette kritik gün! TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı! Rakamlar masaya geliyor: İşte asgari ücret zammı için konuşulan formüller

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
TÜRK İŞ'İN RESMİ TEKLİFİ 9000 TL OLDU
Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi 9000 TL oldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Türk-İş'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse imzalarız, vermezlerse masaya oturmayız" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO İZLE
RAKAMLAR ÇIKINCA NETLEŞECEK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Rakamlar çıkınca netleşecek. Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarından, TÜİK'ten istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni ücret için kararın bu toplantıda alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İşte asgari ücrete ilişkin başta senaryolardaki rakamlar olmak üzere merak edilen soruların yanıtları…
UZLAŞMAYA VARACAĞIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.
Bakan Bilgin, şunları kaydetti:
Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.
"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"
Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.
Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.