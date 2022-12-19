Asgari ücrette kritik gün! Rakamlar masaya geliyor: İşte asgari ücret zammı için konuşulan formüller

UZLAŞMAYA VARACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin, uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

Asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN DAHA FAZLA BEKLENTİLERİ VAR"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabi çalışanların daha fazla beklentileri var.

Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum.

* İŞÇİ KONFEDERASYONU NE İSTİYOR?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlığın yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.