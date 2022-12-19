2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Masada vergi dilimleri de var! İşte asgari ücret zammı için konuşulan formüller

* YENİ ASGARİ ÜCRET BORÇLANMAYI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türk-İş kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğunu, bunun altını kabul etmeyeceklerini söylüyor. Yeni asgari ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Asgari ücret net 7 bin 785 liraya (yüzde 41.54 zam) çıksa, brüt asgari ücret 9 bin 159 lirayı aşacak. Bu durumda 1 günlük borçlanma için en az 97,69 lira ödenmesi gerekecek. Her gün için 28,67 liralık fark oluşacak. Bir aylık en düşük borçlanma tutarı 860,18 lira yükselerek 2 bin 930 lira 90 kuruşa ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasında 15 bin 483, 2 yıllık doğum borçlanmasında 20 bin 644 lira fark ortaya çıkacak. Asgari ücret net 8 bin lira olursa da 1 aylık borçlanmaya en az 3 bin 11 lira 84 kuruş ödenecek. Bu senaryo gerçekleşirse yeni yılda başvuran 1 aylık borçlanma için 942,12, 2 yıllık doğum borçlanması için 22 bin 586, 18 aylık askerlik borçlanması için 16 bin 940 lira daha fazla ödeme yapacak.