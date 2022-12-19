2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Masada vergi dilimleri de var! İşte asgari ücret zammı için konuşulan formüller

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık'ta yani yarın üçüncü toplantısını yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarından, TÜİK'ten istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni ücret için kararın bu toplantıda alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. İşte asgari ücrete ilişkin başta senaryolardaki rakamlar olmak üzere merak edilen soruların yanıtları…
* İŞÇİ KONFEDERASYONU NE İSTİYOR?
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlığın yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
* İŞVERENLER NE İSTİYOR?
İşveren kesimini temsil eden TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.