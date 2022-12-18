2023 yılına sayıı günler kala kira artış oranı milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Son gelişmeleri merak eden milyonlarca kişi araştırmalara başladı ve TÜİK'ten yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne olacak 2023? Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama 2023 nasıl yapılır?
OCAK 2023 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Aralık ayının enflasyon rakamı belli olduktan sonra Ocak kira artış oranı da netlik kazancak.
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Buna göre, TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.