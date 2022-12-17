2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? Ocak 2023 kira artış oranı!

Bir önceki ayın enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Ocak ayına yaklaşmamızla birlikte Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? 2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak 2023 kira artış oranı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.
ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.