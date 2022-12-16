TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar ücret iadeleri hakkında araştırmalara başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde genelinde başvurular tamamlandı. Kura çekimlerinde adı çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları 500 TL başvuru ücretini iade alabilecek. Peki TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı ve Halkbank ve ATM başvuru iadesi alma yolları...
TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ 250 bin konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapan vatandaşlar dikkat! Kura sonucu isim listesinde adı olmayanlar TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kurasında, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecekler.
TOKİ GÜNCEL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022
28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır
1 Aralık: Bolu, Karaman
2 - 3 Aralık: Düzce
3 - 7 Aralık: Konya
4 - 5 Aralık: Zonguldak
6 Aralık: Bartın
7 Aralık: Karabük