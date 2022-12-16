Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek destek ödemesi açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler alabilir? Başarı Destek ödemesi ne kadar, başvuruları ne zaman, şartları neler?
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantıda alınan kararlara ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarında başarı teşvik programına dair ifadeler dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına başarı teşviki vereceğiz.'' dedi. Başvurularla ilgili tüm detayları ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapacak. Başvuru şartları açıklanır açıklanmaz tüm gelişmelerle birlikte haberimizde yer alacaktır.
BAŞARI TEŞVİK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.