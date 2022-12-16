Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? 2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak 2023 kira artış oranı!

Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.