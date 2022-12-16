Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak? 2022 Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Ocak 2023 kira artış oranı!

Aralık ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.
ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.