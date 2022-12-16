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    • Ekonomi
    • 16.12.2022 07:31
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    • 16.12.2022 07:31
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    2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Sürücü kursu, harç, sınav...

    İlk kez ehliyet alacak olanlar ve ehliyetini yenilemek isteyenler 2023 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki  A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te Sürücü kursu, harç, sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek? İşte 2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI!

    takvim.com.tr
    2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI!

    İlk kez ehliyet alacak olanlar ve ehliyetini yenilemek isteyenler 2023 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te Sürücü kursu, harç, sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek? İşte 2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI!

    Ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlar ile vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirlendi. Buna göre A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL'den 825,73 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL'den 2 bin 489,90 TL'ye yükselecek.

    EHLİYET FİYATLARI HER ŞEY DAHİL!

    Ehliyet Sınıfları Ehliyet Harç Ücreti + Vakıf Bedeli + Değerli Kağıt Bedeli
    A1 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
    A2 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
    A Sınıfı Ehliyet 1595 TL
    F Sınıfı Ehliyet 1595 TL
    B Sınıfı Ehliyet (Manuel ve Otomatik) 3260 TL
    B1, BE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
    C1, C1E, C, CE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
    D1, D1E, D, DE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
    M Sınıfı Ehliyet 4924 TL
    G Sınıfı Ehliyet 4924 TL

        EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2023 NE KADAR OLACAK?

        A1 sınıfı ehliyet ücreti her şey dahil 1595 TL

        A2 sınıfı ehliyet ücreti her şey dahil 1595 TL

        A sınıfı ehliyet ücreti her şey dahil 1595 TL

        F sınıfı ehliyet ücreti her şey dahil 1595 TL

        B sınıfı ehliyet (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) ücreti her şey dahil 3260 TL
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        Haberler Ekonomi 2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Sürücü kursu, harç, sınav...
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