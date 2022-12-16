İlk kez ehliyet alacak olanlar ve ehliyetini yenilemek isteyenler 2023 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te Sürücü kursu, harç, sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek? İşte 2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI!
Ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlar ile vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirlendi. Buna göre A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL'den 825,73 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL'den 2 bin 489,90 TL'ye yükselecek.
EHLİYET FİYATLARI HER ŞEY DAHİL!
Ehliyet Sınıfları Ehliyet Harç Ücreti + Vakıf Bedeli + Değerli Kağıt Bedeli
A1 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
A2 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
A Sınıfı Ehliyet 1595 TL
F Sınıfı Ehliyet 1595 TL
B Sınıfı Ehliyet (Manuel ve Otomatik) 3260 TL
B1, BE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
C1, C1E, C, CE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
D1, D1E, D, DE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
M Sınıfı Ehliyet 4924 TL
G Sınıfı Ehliyet 4924 TL