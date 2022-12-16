2023 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi ne zaman açıklanacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak?

Tediye ödemelerinin 2023 yılında ne zaman yapılacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım devam ederken "İlave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini aldı. Bu yıla ait ilave tediyelerinin son taksiti 16 Aralık'ta ödendi. Peki, 2023 İLAVE TEDİYE ödemeleri takvimi ne zaman açıklanacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte detaylar