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    • Ekonomi
    • 16.12.2022 16:02
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    • 16.12.2022 16:02
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    2023 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi ne zaman açıklanacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak?

    2022 ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı 16 Aralık'ta tamamlandı. Kamu ve taşeron işçilerinin aldığı tediye ödemelerinin 2023'te ne zaman yatacağı merak edildi. Peki, 2023 İLAVE TEDİYE ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 İLAVE TEDİYE ödemeleri takvimi ne zaman açıklanacak?

    Tediye ödemelerinin 2023 yılında ne zaman yapılacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım devam ederken "İlave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı da gündemdeki yerini aldı. Bu yıla ait ilave tediyelerinin son taksiti 16 Aralık'ta ödendi. Peki, 2023 İLAVE TEDİYE ödemeleri takvimi ne zaman açıklanacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte detaylar

    2023 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN, KAÇ TL YATACAK?

    Henüz 2023 yılı ilave tediye ödeme tarihleri ve miktarı belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin ikinci yarısı 16 Aralık'ta yapıldı.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

        HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

        6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        Özel bütçeli idareler,

        Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        Kamu iktisadi teşekkülleri,

        Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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        Haberler Ekonomi 2023 İLAVE TEDİYE ödeme takvimi ne zaman açıklanacak? 2023 Taşeron ve kamu işçisi ikramiyeleri kaç TL olacak?
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