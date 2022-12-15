SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!

Devlet tarafından ödenen SED yardımından faydalanan vatandaşlar Aralık ayı SED ödemelerinin yatacağı tarihi öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aralık ayı SED yardımı ödeme TAKVİMİ 2022!
SED ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı SED ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan bir önceki SED yardımı 19 Kasım'da yatırılmıştı.
ARALIK AYI SED YARDIMI NE KADAR?
SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.