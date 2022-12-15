DÖVİZ YATIRIMLAR TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEBİLECEK

30 Eylül 2022 tarihinde, Türkiye Merkez Bankasıdan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.