Başkan Erdoğan kapasitesi artan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın en büyüğü hizmete giriyor



TÜRKMEN GAZI İÇİN 3'LÜ ZİRVE: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız." demişti.



Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıkların, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattığına, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin öneminin yeniden anlaşıldığını söyledi.