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    • Ekonomi
    • 15.12.2022 06:59
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    • 15.12.2022 07:12
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    Başkan Erdoğan kapasitesi artan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın en büyüğü hizmete giriyor

    Son dakika haberi! Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanına sahip olacak ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesini 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe günlük geri üretimini ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkaracak 2. faz yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete açılacak.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den dev bir eser daha! Yarın açılıyor

    Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik deniz üstüne iki platform kurulması, 18 kuyuda sondaj yapılmasını kapsayan 2. fazın hizmete alınması çalışmaları tamamlandı.

    Kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkarılan tesis, yurdun yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.


    Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

        BAŞKAN ERDOĞAN HİZMETE ALACAK
        Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanı sahip olacak tesis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete açılacak.

        Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını içerisinde bulunan 4.2 megavatlık güce sahip rüzgâr türbininden sağlayacak. Ülke için stratejik öneme sahip olan 'kara gün dostu' tesis, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlayacak.


        TÜRKMEN GAZI İÇİN 3'LÜ ZİRVE: İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
        Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Türkmenistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız." demişti.

        Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıkların, tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlattığına, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin öneminin yeniden anlaşıldığını söyledi.

            Başkan Erdoğan, Türkiye olarak bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmakta olduklarını dile getirerek şunları anlattı:

            "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız."

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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan kapasitesi artan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını yapacak! Avrupa'nın en büyüğü hizmete giriyor
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