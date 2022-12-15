2022-2023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

Fiili Gün Sayınız

Yurtdışı Gün Sayınız

3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.