Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!

YEMEK İÇİN KULLANILACAK

* İşveren, işyeri dışında yemek vermesi durumunda, bunu yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri ile verebilecek. Yemek kartı veya kuponu ile yapılan ödemeler, çalışana yardım gibi görülüyor ve vergi muafiyeti sağlanıyor. Yeni düzenleme ile bu şekilde yemek bedeli ödenmesi halinde günlük 51 lira üzerinden çalışılan gün kadarki tutar, prime esas kazanca dahil edilmeyecek, istisna tutulacak. Ancak yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor.

Düne kadar işverenin yemek kartına yüklediği tutarı çalışan, isterse market alışverişinde ya da bir başka ihtiyacını gidermek için kullanabiliyordu. 1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.

Bunu da bir örnekle anlatayım. İşveren, çalışanı için yemek kartına günlük 50 lira, 22 gün çalışma üzerinden de aylık 1.100 lira yemek bedeli ödedi. Eğer çalışan bu bedeli yemek için kullanırsa, işverenin ödediği 1.100 liranın tamamı istisna kapsamına girecek. Yok, çalışan bu bedeli market alışverişi gibi yemeğin dışında kullanırsa işveren bu tutarı prime esas kazançtan istisna tutamayacak. Özetle, çalışanlar endişelerinde haklı, bundan sonra yemek kartlarını yemek dışında başka hiçbir alışveriş için kullanamayacak.