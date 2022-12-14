Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!

Binlerce çalışan yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulamaya odaklandı. Son açıklama kartların kullanım yerlerine ilişkin oldu. Peki, Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları nerede kullanılabilecek? İşte merak edilenler!
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan köşesinde yemek kartlarıyla alakalı açıklamalara yerdi. İşte detaylar...
İşverenler tarafından çalışanlara nakden ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı, bir başka ifadeyle de prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenleme yapıldı. Ancak, hem düzenlemenin içeriği hem de prime esas kazanca dahil edilmeyecek tutarın miktarı için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), açıklama yapması bekleniyordu. Hatırlayacaksınız, konu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bütçe konuşması sırasında da gündeme gelmişti.
SGK, beklenen açıklamayı yaptı. Açıklama yapılır yapılmaz da yemek kartlarıyla marketlerden alışveriş yapılıp yapılmayacağı sorusu gündeme geldi. İşverenlerin kafası karışık, çalışanlar da endişeli. Konuya detaylı değineyim ama önce 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusunda neler değişti anlatayım.