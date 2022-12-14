Serhat Baldan: Atawich’ten İstanbul’da 5 yeni şube

Dünya genelinde 100'e yakın şubeyle hizmet veren İran merkezli fast food zinciri Atawich, Türkiye pazarında da büyüme hedefini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2022 yılı itibarıyla Türkiye ve Almanya'da franchise başvurularını değerlendirmeye alan firma, kısa sürede lezzet tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. İstanbul'da 20 şubesi bulunan Atawich'in Türkiye Genel Müdürü Serhat Baldan, yeni yılda büyüme politikalarının hız kazanacağını söyledi.

5 AVM'DE HİZMETE GİRECEK

Serhat Baldan, 2023'ün ilk günlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında beş yeni şubenin daha hizmete gireceğini açıkladı: "Atawich, global ekonomik krizin olumsuzluklarını fırsata çevirmek isteyen yatırımcıların yeni gözdesi. Güçlü altyapısı ve uzman ekiplerle gerçekleştirilen operasyon ağıyla büyümeye devam eden şirketimiz, önümüzdeki günlerde beş yeni şubeyi daha bünyesine katacak. Bu şubeler; Optimum AVM, Akasya AVM, Viaport AVM, Emaar Square AVM ve Maltepe Park AVM'de hizmete girecek."

YIL SONU HEDEFİ 100 ŞUBE

Atawich Türkiye Genel Müdürü Serhat Baldan, 2023 yılında toplamda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi: "Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimizle sağlam bir bağ kuruyoruz. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de de yeni şubelerimiz açılacak. 2023'ün ilk çeyreğinde 50, yıl sonunda ise 100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Bu süreçte kurumsallığa ve kaliteye odaklanıyoruz.



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