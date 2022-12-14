Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemeleri yapılacak mı merak edilip araştırılıyor. Promosyon ödemeleri hakkında açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Promosyon kimlere verilecek? İşte detaylar!
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2022 ÖDEMELERİ YAPILACAK MI, NE ZAMAN?
Yeni yıla girmemize birkaç gün kala gündeme gelen Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık çalışanları bankadan alacağı promosyon ödemesi için detayları öğrenmek istiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında duyuru paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."
Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları: