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    • Ekonomi
    • 14.12.2022 07:30
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    • 14.12.2022 07:30
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    Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL? KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak?

    Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK burs müjdesi geldi. Erdoğan, 2023 KYK burs kredi miktarını açıkladı. Peki 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL? KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak? İşte Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı!

    takvim.com.tr
    2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK burs müjdesi geldi. Erdoğan, 2023 KYK burs kredi miktarını açıkladı. Peki 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL? KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak? İşte Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı!

    2023 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Lisans 2022 850 TL: 2023 1250 TL

    Yüksek lisans 2022 1700 TL: 2023 2500 TL

    Doktora 2022 2550 TL, 2023 3750 TL

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

    KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.

    KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

        TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

        15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
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        Haberler Ekonomi Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL? KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak?
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