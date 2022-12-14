Kur korumalı mevduat ne zaman bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. Peki Kur korumalı mevduat hesabı uzatıldı mı? İşte 2023 Kur korumalı mevduat bitiş tarihi!
KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILDI MI?
Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, alınan karar neticesinde 2023 yılı sonuna kadar devam edecek.
KKM için yapılan düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.
DÖVİZ YATIRIMLAR TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEBİLECEK
30 Eylül 2022 tarihinde, Türkiye Merkez Bankasıdan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.