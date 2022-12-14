İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? Ödeme takvimi!

2022 yılı tediye ödemelerinin ilk taksitinin yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri yılın son ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? İşte detaylar!
ARALIK AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2022?
Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı.
Diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar;
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.