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    • Ekonomi
    • 14.12.2022 08:01
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    • 14.12.2022 08:01
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    İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? Ödeme takvimi!

    Aralık ayı ile birlikte ilave tediye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı. 2. ödeme ise aralık ayında gerçekleşecek. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?

    2022 yılı tediye ödemelerinin ilk taksitinin yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri yılın son ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? İşte detaylar!

    ARALIK AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı.

    Diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar;

    6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

        TEDİYE NE DEMEK?

        İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

        İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

        Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

        Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir Ilave Tediye daha yapılabilir.

        Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

        TEDİYEYİ KİMLER ALABİLİR?

        "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

        "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

        Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

        İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi.

        Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

        Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor
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        Haberler Ekonomi İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? Ödeme takvimi!
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