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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 15:39
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    • 14.12.2022 10:24
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    Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!

    Son dakika 2023 asgari ücret haberleri! Yeni asgari ücret için ikinci buluşma bugün saat 14.00'te yapılacak. Ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılacağı toplantıda karar çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Peki neler gündemde? Beklentiler hangi rakama işaret ediyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    İşte 2023 asgari ücret için konuşulan rakam!

    Çalışan çalışmayan herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç ilerliyor.

    ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI | VİDEO İZLE

    İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN
    1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

    BUGÜN NELER GÖRÜŞÜLECEK?
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

    Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

    Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.

    Yeni ücreti; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon belirleyecek. Ancak bu toplantıda mı sonraki toplantıda mı kararın çıkacağı merakla bekleniyor.

        YENİ MODEL MERAK KONUSU
        Bu yıl asgari ücrette pek çok yenilik yaşandı. Tarihi zam ile yüzde 50.51 artışla ve vergi desteğiyle net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Ardından Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

        Vergi desteğinin yeni yılda da devam etmesi beklenirken, hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği asgari ücrette yeni model de merak ediliyor.

        Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.



        NELER BEKLENİYOR?
        Asgari ücrette Türk-İş'in kırmızı çizgimiz dediği 7 bin 785 liralık tutar yüzde 41.54'lük artışa denk geliyor. Yeni ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık tutar ise yüzde 42.63 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücrette 8 bin liranın psikolojik sınır olduğu belirtilirken, 8 bin lira üzerinde bir tutara ulaşılması ihtimalinin güçlü olduğu konuşuluyor. Eğer asgari ücret yüzde 50 artarsa 8 bin 250, 2022 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 65 artarsa 9 bin 75 liraya ulaşabilecek.

            KİMLERİ ETKİLİYOR?
            Asgari ücrete yapılacak artış hemen herkesi etkileyecek. Bu artış zincirleme şekilde diğer çalışanlara da yansıyacak. Ayrıca vergi muafiyeti dolayısıyla da tüm çalışanları etkisi olacak.

            İşsizlik maaşından, stajyer, intörn, muhtar maaşına kadar pek çok kesimin gelirini artırırken, asgari ücretlilerin kıdem tazminatından iş göremezlik ödeneğine kadar pek çok hakkına da yansıyacak.

            Genel Sağlık Sigortası, isteğe bağlı başta olmak ozere sigorta prim tutarları yeni asgari ücretle yükselecek. Borçlanma ve ihya ödemeleri de asgari ücretle artacak.

            NET ASGARİ ÜCRET
            MEVCUT: 5.500,35 TL
            Yüzde 41.54 ARTARSA: 7.785,20 TL
            Yüzde 42.63 ARTARSA: 7.845,15 TL
            Yüzde 50 ARTARSA: 8.250,53 TL
            Yüzde 65 ARTARSA: 9.075,58 TL

                BRÜT ASGARİ ÜCRET
                MEVCUT: 6.471,00 TL
                Yüzde 41.54 ARTARSA: 9.159,05 TL
                Yüzde 42.63 ARTARSA: 9.229,59 TL
                Yüzde 50 ARTARSA: 9.706,50 TL
                Yüzde 65 ARTARSA: 10.677,15 TL

                BAKANLIK ASGARİ ÜCRET ANKETİNİ PAYLAŞTI
                Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

                Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

                ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
                Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

                    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


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                    Haberler Ekonomi Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!
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