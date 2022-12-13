Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!

Çalışan çalışmayan herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç ilerliyor.
ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI | VİDEO İZLE
İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.
BUGÜN NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.
Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.
Yeni ücreti; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon belirleyecek. Ancak bu toplantıda mı sonraki toplantıda mı kararın çıkacağı merakla bekleniyor.