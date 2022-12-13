Milyonların beklediği toplantıya saatler kaldı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!

Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.

Yeni ücreti; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon belirleyecek. Ancak bu toplantıda mı sonraki toplantıda mı kararın çıkacağı merakla bekleniyor.