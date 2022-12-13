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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 15:39
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    • 14.12.2022 14:24
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    Milyonların beklediği toplantı başladı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!

    Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporlarını komisyonla paylaşması bekleniyor. Toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Peki neler gündemde? Beklentiler hangi rakama işaret ediyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    İşte 2023 asgari ücret için konuşulan rakam!

    Çalışan çalışmayan herkesin merakla beklediği yeni asgari ücret için süreç ilerliyor.

    ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI | VİDEO İZLE

    İKİNCİ TOPLANTI BAŞLADI
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık ediyor.

    Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

    DİĞER ÜCRETLERİ DE RAHATLATACAK BİR DÜZEYDE BİR UZLAŞMAYLA BELİRLEYECEĞİZ
    Kritik toplantı öncesi "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin (EDU-CARE) bir oteldeki kapanış konferansına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İstihdam bizim için fevkalade çözülmesi gereken önemli bir mesele. Hala yüzde 10'lar civarında işsizlik oranının olması yeni politikalar üretmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. İstihdam probleminin çözümünün temel siyaseti büyümedir, büyümeyi sürdürmek, artırmak, büyüme oranlarımızı devam ettirmek. Türkiye bu konuda dünyadan olumlu yönde ayrışarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz gün, dündü galiba, sanayide büyüme oranları açıklandı. Türk sanayisi hala büyüyor. Büyümemiz endüstrisinin büyümesine dayanıyor. Sektörel olarak endüstriye dayalı bir büyüme sağlıklı bir büyümedir. Sanayileşme yolunda olan bir ülke için fevkalade önemli bir olaydır." dedi.

    Büyümeden istihdam yaratmanın mümkün olmadığını, bunun tersini önerenlerin de olduğunu dile getiren Bilgin, "Yani 'Enflasyonu önlemek için ne yapalım, faiz oranlarını yükseltelim, küçülelim, durağanlaşalım, sıkı para politikası uygulayalım' diyenler var. Bunlar karşı karşıya olduğumuz temel problem olan istihdam yaratma problemini, üretimi artırmak problemini geriye alan, görmeyen ya da önemsizleştiren yaklaşımlardır. Bu bakımdan Türkiye'nin büyüyerek bu sorunu çözmesi lazım." dedi.

    Türkiye'de ekonomik büyüme yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıktığında istihdam miktarının 700 binden 1 milyona yükseleceğini ifade eden Bilgin, "Dolayısıyla bizim her yıl en az 1 milyon hatta daha üzerinde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

    "ASGARİ ÜCRET, TEMEL ÜCRET OLDU SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL"
    Türkiye'nin büyüyerek yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı sorunların en önemlilerinden birinin, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki olduğunu söyledi.

    Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

    "Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."

    "TOPLANTI BİTTİKTEN SONRA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"
    Bakan Bilgin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "İlave açıklama yapmayacağım. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız, onu kamuoyuyla paylaşacağız." cevabını verdi.

    BUGÜN NELER GÖRÜŞÜLECEK?
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

    Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

        Yeni ücret belirlenirken enflasyon da belirleyici olacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarda etkili olacak.

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        Yeni ücreti; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, işveren tarafını temsil eden TİSK ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon belirleyecek. Ancak bu toplantıda mı sonraki toplantıda mı kararın çıkacağı merakla bekleniyor.

        YENİ MODEL MERAK KONUSU
        Bu yıl asgari ücrette pek çok yenilik yaşandı. Tarihi zam ile yüzde 50.51 artışla ve vergi desteğiyle net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Ardından Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

        Vergi desteğinin yeni yılda da devam etmesi beklenirken, hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği asgari ücrette yeni model de merak ediliyor.

        Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.



            NELER BEKLENİYOR?
            Asgari ücrette Türk-İş'in kırmızı çizgimiz dediği 7 bin 785 liralık tutar yüzde 41.54'lük artışa denk geliyor. Yeni ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık tutar ise yüzde 42.63 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücrette 8 bin liranın psikolojik sınır olduğu belirtilirken, 8 bin lira üzerinde bir tutara ulaşılması ihtimalinin güçlü olduğu konuşuluyor. Eğer asgari ücret yüzde 50 artarsa 8 bin 250, 2022 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 65 artarsa 9 bin 75 liraya ulaşabilecek.

            KİMLERİ ETKİLİYOR?
            Asgari ücrete yapılacak artış hemen herkesi etkileyecek. Bu artış zincirleme şekilde diğer çalışanlara da yansıyacak. Ayrıca vergi muafiyeti dolayısıyla da tüm çalışanları etkisi olacak.

            İşsizlik maaşından, stajyer, intörn, muhtar maaşına kadar pek çok kesimin gelirini artırırken, asgari ücretlilerin kıdem tazminatından iş göremezlik ödeneğine kadar pek çok hakkına da yansıyacak.

            Genel Sağlık Sigortası, isteğe bağlı başta olmak ozere sigorta prim tutarları yeni asgari ücretle yükselecek. Borçlanma ve ihya ödemeleri de asgari ücretle artacak.

                NET ASGARİ ÜCRET
                MEVCUT: 5.500,35 TL
                Yüzde 41.54 ARTARSA: 7.785,20 TL
                Yüzde 42.63 ARTARSA: 7.845,15 TL
                Yüzde 50 ARTARSA: 8.250,53 TL
                Yüzde 65 ARTARSA: 9.075,58 TL

                BRÜT ASGARİ ÜCRET
                MEVCUT: 6.471,00 TL
                Yüzde 41.54 ARTARSA: 9.159,05 TL
                Yüzde 42.63 ARTARSA: 9.229,59 TL
                Yüzde 50 ARTARSA: 9.706,50 TL
                Yüzde 65 ARTARSA: 10.677,15 TL

                BAKANLIK ASGARİ ÜCRET ANKETİNİ PAYLAŞTI
                Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

                Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

                    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
                    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

                    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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                    Haberler Ekonomi Milyonların beklediği toplantı başladı! 2023 asgari ücret masasında neler konuşulacak? İŞTE 2023 ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN RAKAM!
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