KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak? Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı! 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK burs müjdesi geldi. Erdoğan, 2023 KYK burs kredi miktarını açıkladı. Peki 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL? KYK burs kredi 2023'te ne kadar olacak? İşte Zamlı 2023 KYK burs kredi miktarı!
2023 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Lisans 2022 850 TL: 2023 1250 TL
Yüksek lisans 2022 1700 TL: 2023 2500 TL
Doktora 2022 2550 TL, 2023 3750 TL
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu tarihler baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor.
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