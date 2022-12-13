Emekli maaşına yeni yılda yapılacak zam oranları gündemdeyken, emeklilerin merak ettiği diğer bir soru ise yılbaşı ikramiyesi oldu. Geride bıraktığımız Ramazan ve Kurban Bayramında 4/A, 4/B 4/C emeklilerine ikramiye olarak yılda iki kez 1100 TL ödeme yapıldı.12 milyon emekli yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte merak edilenler...