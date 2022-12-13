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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 16:49
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    • 13.12.2022 16:49
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    Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı 2022? SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi!

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama gelip gelmediği merak edildi. Peki, Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı?

    Aralık ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Aralık ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    ARALIK AYI SED YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı SED yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

    2022 SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.

    SED YARDIMI NEDİR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

        EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

        Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.


        SED YARDIMI ŞARTLARI NELER?

        * Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        * Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        * Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        * Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.



        SED YARDIMI ÖDEMELERİ SÜREKLİ BİR MAAŞ MIDIR?

        Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri maaş ödemesi değildir. Ailenin ekonomik koşullarınızı iyileştirme ve değiştirme çabalarını desteklemesi, çocuklarının bu süreçte zarar görmeden bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici süre ile yapılmaktadır. Daha önce ekonomik destek verilmiş olması kişiye bir hak doğurmaz.
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        Haberler Ekonomi Aralık ayı SED ödemeleri yattı mı 2022? SED ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek ödeme takvimi!
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