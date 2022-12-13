İlk kez ehliyet alacak olanlar ve ehliyetini yenilemek isteyenler 2023 yılında A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te Sürücü kursu, harç, sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek? İşte 2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI!