Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verir?

Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Peki, Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım halka arz borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm detaylar!