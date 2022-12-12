Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.12.2022 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2022 09:47
    ABONE OL

    Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verir?

    Tera Yatırım halka arz ne zaman? Sorusu yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Şirketin halka arz yatırımcıları heyecanlandırırken Tera Yatırım Halka arz ne zaman sorusu da merak ediliyor. Peki, Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

    Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Peki, Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım halka arz borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm detaylar!

    TERA YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Başvurusuna onay alan Tera Yatırım Menkul Değerler'in halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    Halka arz süreci ile birlikte Tera Yatırım, 37.500.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, bedelli olarak 15.000.000 TL artırarak 52.500.000 TL'ye çıkaracak.

    Fazla talep halinde ek pay satışı yapılacak

    Halka arzda hisselere fazla talep gelmesi halinde, şirketin mevcut ortaklarından Oğuz Tezmen'e ait 500.000 TL, Gül Ayşe Çolak'a ait 500.000 TL ile Emre Tezmen'e ait 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 1.500.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı yapılabilecek.

        Halka Arz Tarihi : Bekleniyor

        Halka Arz Fiyatı/Aralığı :10,00 TL

        Dağıtım Yöntemi :Oransal Dağıtım

        Pay :15,000,000 Lot

        Ek Pay :1,500,000 Lot

        Aracı Kurum :Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist Kodu :TRMNK

        Pazar : Ana Pazar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Ekonomi Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verir?
            SON DAKİKA