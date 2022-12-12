Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Tera Yatırım halka arz eşit mi, oransal mı? Kaç lot verir?

Tera Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? Yatırımcılar borsada işlem gören şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Peki, Tera Yatırım halka arz hangi bankalar? Tera Yatırım halka arz borsa kodu, kaç lot verir? İşte tüm detaylar!
TERA YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Başvurusuna onay alan Tera Yatırım Menkul Değerler'in halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halka arz süreci ile birlikte Tera Yatırım, 37.500.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, bedelli olarak 15.000.000 TL artırarak 52.500.000 TL'ye çıkaracak.
Fazla talep halinde ek pay satışı yapılacak
Halka arzda hisselere fazla talep gelmesi halinde, şirketin mevcut ortaklarından Oğuz Tezmen'e ait 500.000 TL, Gül Ayşe Çolak'a ait 500.000 TL ile Emre Tezmen'e ait 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 1.500.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı yapılabilecek.