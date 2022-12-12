Platform Turizm halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? PLTUR Platform Turizm borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu...

Bayraktar, 2022 yılında gündemine halka arzı alan Platform Turizm'in SPK'ya başvurusunu yaparak onayını da aldığını hatırlatarak, "8-9 Aralık tarihlerinde borsada satış üzerinden halka arzı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bayraktar, Albayrak Holding'in 70'nci yılını kutladığına dikkati çekerek, şirketin kurumsallaşmaya ciddi manada önem verdiğini dile getirdi. Şirketin kurumsallaşma ile birlikte organizasyon güçlenmesi, başarı ve sürekliliğinin kurucu ortak grubuna bağlı olmadan gelecek nesillere devam ettirilmesini sağlayacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu manada kurumsallaşmayı daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Halka arz bizim için aynı zamanda bir finansman kaynağı oluşturacak. Şirketimiz yatırımların bir kısmını dış finansmanla gerçekleştirmektedir. Halka arzla birlikte alternatiflerine oranla daha düşük maliyetli ve geri ödemesi olmayan bir finansman kaynağına kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, halka arzdan elde edilecek finansman ile hem İstanbul hem Trakya hem de Anadolu bölgesinde araç yatırımları yapacaklarını kaydederek, "Yeni plaka yatırımları yapacağız. Özellikle 2023 yılında Pakistan'da, Gine'de ve Somali'de yolcu taşıma faaliyetlerine başlayacağız. Yatırımları, buralarda kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Bu topraklarda kazandığımızı, yine bu topraklarda değerlendirmek istiyoruz"

Albayrak Grubu'nun yerli ve milli duruşu olan bir grup olduğuna vurgu yapan Mikail Talha Bayraktar, şunları kaydetti:

"Biz bu topraklarda kazandığımızı, bu toprakların insanlarıyla beraber güç birliği yaparak yine bu topraklarda değerlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla halkımızdan talep bekliyoruz. Biz halka arzın bireysel olarak, halk üzerinden gelmesini bekliyoruz. Ve inşallah halkımızın teveccühüyle birlikte daha fazla bu topraklara hizmet etme şansı bulacağız.

Şirketin sahibi olduğu araç filosu son dönemde döviz kurlarında olan yükselmeden, enflasyonun yüksek seyretmesinde ve araç fiyatlarındaki artıştan dolayı ciddi manada değerlenmesine rağmen bilançosunda kayıtlı değer üzerinden takip edilmektedir. Bu demektir ki ileride kiradan çıkacak araçlarımızı sattığımız zaman şirketin çok yüksek bir karlılık ve nakit alım potansiyeli var."