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    • Ekonomi
    • 12.12.2022 19:28
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    • 12.12.2022 19:41
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    EYT'de son durum 2022 son dakika haberleri! EYT şartları nelerdir? Erdoğan'dan flaş açıklama! Staj, çıraklık, YAŞ sınırı, borçlanma...

    EYT'de son durum 2022 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı'nın söylecekleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki EYT şartları nelerdir, açıklandı mı? İşte Erdoğan'dan flaş açıklama! Staj, çıraklık, YAŞ sınırı, borçlanma...

    EYT BEKLEYEN NE YAPMALI?

    EYT 12 ARALIK 2022 SON DAKİKA GELİŞMELER! EYT Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, EYT şartları neler soruları sıklıkla araştırılıyor. Aralık ayının ortalarına gelirken yaşa takılan milyonlarca kişi EYT yasasıyla ilgili gelişmeleri de günbegün araştırır oldu. İşte sıcak EYT açıklamaları...

    EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi. EYT meclis takvimi açıklandı. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis takvimi Ocak ayında başlayacak. Böylece 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu da cevaplanmış oldu.

    12 ARALIK 2022 KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Kabine Toplantısı ekonomide ana gündem maddeleri olan EYT yasası ve asgari ücret ile toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son Kabine Toplantısı ise 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

    Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında EYT detaylarının açıklanması bekleniyor.

    EYT YASASINDA KESİNLEŞEN 3 MADDE!

    EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.

    👉8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
    👉Prim gününün tamam olması
    👉Sigortalılık süresinin dolmuş olması

    EYT'DE EN YETKİLİ İSİM BAKAN BİLGİN

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde yapılacak EYT'de çözüm rotası çizildi. EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, yasanın burada işçi-işveren ve devleti direkt ilgilendirmesinden dolayı Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.

        EYT'DE YAŞ ŞARTI, SINIRI OLACAK MI?

        Bakan Bilgin'in teknik konularda, Bakan Nebati'nin ise bütçe konusunda verilerini paylaştığı toplantı da emeklilikte yaşa takılanlar için geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

        YAŞ ŞARTI İÇİN KESİNLEŞEN BİRŞEY YOK

        Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan bu toplantıda yeniden yaş şartı gündeme geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

        SON SÖZÜ CUMHURBAŞKANI SÖYLEYECEK

        EYT düzenlemesi konusunda son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Çalışmanın Aralık ayı içerisinde veya yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak yasanın her koşulda 1 Ocak 2023'ü kıstas alarak yürürlükte olması bekleniyor.

        "EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

        Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

        EYT için detaylı çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Bakan Bilgin, bütün verilerin ortaya çıktıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etmişti.

        "Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Bakanın açıklamaları dışında başka bir şeye itibar edilmemeli"

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin, şunları kaydetti:

        "Toplumun gündemini uzun dönemdir işgal eden bir konu. Sadece çalışanlar değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Çok fazla yorum duyuyoruz korkunç bir bilgi kirliliği var. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Bakanın açıklamaları dışında başka bir şeye itibar edilmemesi gerekiyor.

        Sayın Bakan dün Meclis'te açıklamada bulundu. Bundan sonraki süreçte Bakanlık çalışmayı tamamlayacak. Çalışma, Sayın Cumhurbaşkanına arz edilecek. Nihayetinde bir bütçe meselesidir bu. Sayın Cumhurbaşkanının kararını verdikten sonra Meclis gündemine gelecek, komisyonlarda görüşülecek. Farklı partilerin konuyla ilgili teklifleri var. Dolayısıyla tüm partileri de ilgilendiriyor. Onların komisyonda müdahaleleri ve teklifleri olacak. Komisyonda şekil aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Görüşmeler sırasında milletvekilleri değişiklik önergeleri verebilirler. Bunun için mevcut durum için söylüyorum Sayın Bakanın açıklamaları dışında çok fazla itibar edilmemesi lazım."

            EYT BEKLEYEN NE YAPMALI?

            Tekin, EYT bekleyenlere de şu önerilerde bulundu:

            "Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar.

            Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım."
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            HangiKredi
            Haberler Ekonomi EYT'de son durum 2022 son dakika haberleri! EYT şartları nelerdir? Erdoğan'dan flaş açıklama! Staj, çıraklık, YAŞ sınırı, borçlanma...
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