2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ! Bordo, yeşil, gri pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 6 ay, 4 yıl, 10 yıl: defter bedeli, harç...

2023 yılı pasaport harç bedeli açıklandı. Yılbaşından itibaren 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya, 4 yıl ve üstü pasaport harçlarının ise 1478 liradan 3295 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte detaylar...
2023 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ!
Yurt dışına çıkabilmek için bir vatandaşın pasaporta sahip olması gerekiyor. 4 farklı pasaport türü yer alıyor. Bunlar, Siyah, Gri, Bordo ve Yeşil pasaport olarak biliniyor. Pasaport ücretleri her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. İşte 2023 yılı zamlı pasport fiyatları:
6 aya kadar geçerli olan pasaport ücreti 309,40 liradan 689,75 liraya
1 yıllık geçerli pasaport ücreti 452,30 liradan 1.008,31 liraya
2 yıllık pasaport ücreti 738,40 liradan 1.646,12 liraya
3 yıllık pasaport ücreti 1.049 liradan 2.337,95 liraya
4 ila 10 yıllık pasaport ücreti 1.478,30 liradan 3.295,57 liraya çıkacağı konuşuluyor.